Ваш котик вам подякує. Як врятувати пухнастика від спеки (відео)

Спека в Україні заважає не тільки людям, але й домашнім тваринам. Проте є способи, якими можна охолодити котика.

Відповідне відео поширили в ТікТок. Автор покроково показав, як рятував свого котика від спеки.

На відео помітно, як він взяв паперовий рушник потім намочив водою і поклав в морозильну камеру. Потім дістав та поклав на котика.

Цей метод охолодження має кілька важливих переваг для домашніх улюбленців під час жаркої погоди. Змочений і заморожений рушник створює ефект прохолодного компресу, який поступово віддає холод тілу тварини. Така процедура дозволяє знизити температуру тіла кота без різкого температурного шоку, який може бути небезпечним для його здоров'я.

Особливо корисним цей спосіб є для котів з густою шерстю, які важче переносять високі температури. Холодний компрес допомагає розширити кровоносні судини під шкірою, що покращує тепловіддачу організму тварини. Вологість рушника створює додатковий охолоджуючий ефект завдяки випаровуванню води з поверхні.

Такий метод є безпечним і ефективним способом надання першої допомоги тваринам під час спеки. Головне правило — не тримати заморожений рушник на котикові занадто довго, щоб уникнути переохолодження. Достатньо кількох хвилин, щоб тварина відчула полегшення.

