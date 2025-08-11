Бідність і сварки не оминуть ваш дім стороною, адже їх може привабити одна річ

До цієї речі варто ставитися з обережністю

Тримати в хаті або на подвір'ї тріснуті, пробиті чи без дна відра — накликати купу проблем. Народні прикмети кажуть, що таким зламаним речам вдома точно не місце.

Як з'ясував "Телеграф", будь-яка річ з дефектами символізує "пробитий" добробут, через який з дому "витікає" достаток. А якщо цим предметом є відро, то готуйтесь, що у вашій хаті можуть поселитись злидні, хвороби та сварки.

За повір’ями, навіть якщо відро все ще придатне для використання, але має тріщину чи відірване дно, його варто або полагодити, або викинути. Вважалося, що так можна "закрити шлях" бідності й невдачам. Особливо остерігалися зберігати такі речі у господарському кутку чи біля колодязя — мовляв, це притягує нестачу води та сімейні негаразди.

Старі і зламані відра

Однак не тільки зламані відра можуть стати джерелом біди. Подібні проблеми, ймовірно, принесуть старі та зламані стільці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що варто нарешті попрощатись зі старим диваном, адже він теж може "притягнути" в дім купу негараздів — від негативної енергетики до фінансових труднощів.