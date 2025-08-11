Ніколи не купуйте цю полуницю у серпні, щоб не нашкодити собі

В магазинах багато альтернатив

Полуниця у липні та серпні на прилавках уже не така корисна й безпечна, як під час сезону. Тому українцям можна обмежити її вживання.

"Телеграф" розповість чому так. Варто зазначити, що основний період збору ягід в Україні триває всього місяць.

З кінця травня до кінця червня полуниця більш корисна та має багато вітамінів. Далі на ринки часто потрапляє продукція з теплиць або з-за кордону, яку можуть обробляти нітратами для швидшого дозрівання та збереження при транспортуванні.

А надлишок нітратів у ягодах може викликати проблеми зі здоровʼям. До того ж, смак і аромат такої полуниці вже не такий насичений, а вітамінів у ній значно менше.

Фрукти

У середині літа віддати перевагу сезонним фруктам – грушам, яблукам, сливам та абрикосам. У цей період на прилавках зʼявляються дині та кавуни які зберігають природну користь та смак без додаткових хімічних стимуляторів.

Хоча з кавунами теж варто бути обережним, вибирати у магазині варто стиглі і без додавання нітратів. Це може зекономити вам нерви та здоровʼя.

