Це популярне печиво може нашкодити вам: ось чому його не варто їсти

Печиво практично не містить білка та клітковини

Печиво "Марія" звикли радити всім до вживання, навіть деякі лікарі запевняють, що воно корисне. Натомість мало хто знає, що воно небезпечне.

"Телеграф" розповість у чому загроза. А також, які проблеми можуть виникнути.

Високий вміст трансжирів

Одна з головних небезпек цього печива криється у високому вмісті трансжирів. Ці штучні жири утворюються під час промислової обробки рослинних олій і є надзвичайно шкідливими для серцево-судинної системи. Трансжири підвищують рівень "поганого" холестерину в крові та знижують "хороший".

Надлишок цукру

Печиво "Марія" містить значну кількість цукру, що може призвести до різких стрибків глюкози в крові. Регулярне споживання таких продуктів сприяє розвитку інсулінорезистентності, діабету 2 типу та ожиріння. Особливо небезпечним це є для людей, які вже мають порушення вуглеводного обміну.

Відсутність корисних речовин

На відміну від повноцінних продуктів, печиво "Марія" практично не містить білка та клітковини. Білок необхідний для побудови м'язової тканини та підтримання імунітету, а клітковина важлива для нормального функціонування травної системи та контролю рівня цукру в крові. Натомість це печиво дає лише "порожні" калорії без поживної цінності.

Хімічні добавки та консерванти

У складі печива "Марія" присутні різноманітні хімічні добавки, емульгатори, консерванти та штучні ароматизатори. Ці речовини можуть подразнювати слизову оболонку шлунка, викликати алергічні реакції та порушувати роботу травної системи.

Раніше "Телеграф" розповідав, які смаколики не можна їсти влітку.