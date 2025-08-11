Цього рідкісного жука бачать лише раз на кілька років: його вдалось зафіксувати на Дніпропетровщині

Він чимось схожий на бджілку

На Дніпропетровщині біологи зафіксували надзвичайно рідкісну комаху. Її вид на межі зникнення, тому побачити цю істоту можна вкрай рідко.

Цей незвичайний жук із родини стафілінідів — волохатий стафілін. Він трапляється настільки рідко, що вченим вдається спіймати лише одного особину за кілька років, як передали у публікації "Наше Місто Дніпро" у Facebook.

Волохатий стафілін

Хто такий волохатий стафілін

Волохатий стафілін — це хижий жук із густо вкритими жовто-чорними волосками на тілі, за що він і отримав свою назву. Довжина комахи може сягати 2–2,5 сантиметра. Його лапки та вусики добре розвинені, що допомагає йому швидко пересуватися та полювати.

Чим харчується

Стафіліни — справжні мисливці серед жуків. Вони живляться дрібними комахами та їхніми личинками, а також можуть поїдати стерво та залишки органічних решток.

Де живе

Цей вид надає перевагу відкритим лукам, степам та місцям поблизу пасовищ. Його часто можна зустріти в ґрунті, під камінням чи в рослинності, що гниє, але тільки там, де ще збереглися природні екосистеми.

Наразі він на межі зникнення через гній, в якому накопичуються антибіотики, інсектициди та інші речовини, якими обробляють худобу. А жук, своєю чергою, їсть личинок мух, які харчуються цим гноєм.

Волохатий стафілін

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з'явився рідкісний вид горобців з Червоної книги.