Зайдете за одним, а вийдете - з повними пакетами: як магазини можуть грати на ваших емоціях

За допомогою цих трюків магазини відтворюють приємну атмосферу

Магазини давно використовують психологічні трюки, щоб змусити покупців витрачати більше грошей, часто навіть не усвідомлюючи цього. Це можуть бути як акційні цінники, так і запахи від готових страв або фонова музика.

Усі ці прийоми працюють на підсвідомість і викликають бажання купувати більше. Крім того, колірна гамма приміщення, розмір і дизайн візка, а також розташування товарів — усе це частина ретельно продуманих стратегій впливу на наш мозок, передає "Телеграф".

Які психологічні прийоми використовують магазини

Магазини часто використовують аромати, щоб впливати на поведінку покупців і стимулювати їх витрачати більше грошей.

Запахи свіжої випічки, кави або цитрусових викликають приємні асоціації та підвищують апетит до шопінгу, змушуючи людей залишатися в магазині довше і купувати більше.

Також не менш важливу роль відіграє музика: повільний ритм змушує покупців розслабитися і провести більше часу серед товарів, а швидкий, навпаки, додає енергії й покращує настрій, що також впливає на рішення про покупку.

Колірна палітра магазину також ретельно підбирається. Теплі кольори стимулюють емоції й підштовхують до імпульсивних покупок, тоді як холодні — можуть викликати відчуття стриманості й обачливості.

Крім того, великий розмір візка — ще один спосіб підсвідомо змусити покупців брати більше товарів. Коли люди бачать просторий кошик, вони починають заповнювати його значно активніше.

Кошик

