Готували і на свята, і на обід: начинка якої забутої страви змінилась

У радянські часи було багато популярних страв, яких наразі рідко де зустрінеш, як от оладки зі зеленою цибулею. Одним з таких був пиріжок, який готували на святкові й повсякденні столи.

Цей відкритий пиріжок розтягай, який був із ніжного тіста та начинки зазвичай з риби, ліверу, печінки та інших субпродуктів. Особливість розтягаю — відкрита середина, де було видно ароматну начинку, нагадує "Телеграф".

Попри популярність, не всім подобався смак ліверного чи рибного розтягаю через його специфічний аромат і текстуру. Утім, для багатьох радянських сімей це був один з улюблених кулінарних символів, який нагадував про домашній затишок і святкову атмосферу.

Сьогодні розтягай саме з рибою чи лівером нечасто зустрічається у меню сучасних кафе, але "відкриті" пиріжки можна побачити з рисом, яйцем, зеленню, грибами та твердим сиром тощо.

