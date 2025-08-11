Рус

Готували і на свята, і на обід: начинка якої забутої страви змінилась

Марина Бондаренко
Що зараз рідко готують
Не всім подобалась начинка

У радянські часи було багато популярних страв, яких наразі рідко де зустрінеш, як от оладки зі зеленою цибулею. Одним з таких був пиріжок, який готували на святкові й повсякденні столи.

Цей відкритий пиріжок розтягай, який був із ніжного тіста та начинки зазвичай з риби, ліверу, печінки та інших субпродуктів. Особливість розтягаю — відкрита середина, де було видно ароматну начинку, нагадує "Телеграф".

Пиріжок розятгай

Попри популярність, не всім подобався смак ліверного чи рибного розтягаю через його специфічний аромат і текстуру. Утім, для багатьох радянських сімей це був один з улюблених кулінарних символів, який нагадував про домашній затишок і святкову атмосферу.

Сьогодні розтягай саме з рибою чи лівером нечасто зустрічається у меню сучасних кафе, але "відкриті" пиріжки можна побачити з рисом, яйцем, зеленню, грибами та твердим сиром тощо.

Розтягай
Розтягай

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який кислий "шедевр" радянської кухні наразі рідко готують. Ця страва нагадує борщ, але в рецепті немає свіжої капусти.

