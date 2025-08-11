Цей зелений "бур'ян" залиште на городі: чим буде корисний (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця рослина має жовтий сік, який довго не витирається
Ця рослина є всюди й може захопити пів городу та двору. Дачники зазвичай намагаються її позбутись, але вони не знають, що зелена "нахаба" дуже корисна.
Мовиться про чистотіл — рослина, що має золотисто-жовті квіти, мов маленькі сонця, які видно здалеку, та зелені листки. Якщо для одних він небажаний гість, то для інших — цінна корисна рослина, як мовиться у публікації "Прості рецепти" на Facebook.
Чистотіл вважають корисною рослиною, яку здавна використовували в господарстві та побуті. Про нього кажуть, що він може стати у пригоді не лише людині, а й саду чи городу.
Що варто знати про чистотіл
Чистотіл виростає заввишки від 30 до 100 сантиметрів, утворюючи кущики з тонкими, але міцними стеблами. Листя у нього насичено-зелене, але знизу трохи світліше. Найбільше впадають в око його квіти — прості, але яскраві, з чотирма жовтими пелюстками. Якщо зламати стебло чи листок, з’являється густий помаранчевий сік, який здавна вважають природним антисептиком.
Цвіте чистотіл із травня до осені, розсипаючи насіння і швидко захоплюючи нові території. Саме тому позбутися його майже неможливо — ця рослина вміє виживати навіть у найскладніших умовах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку рослину вважають бур'яном, але насправді це справжній "лікар".