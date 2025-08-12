Ніби монстр виринає з-під землі. Де знаходиться найзагадковіше химерне дерево України (фото)

Воно розкинулось аж на 10 соток

В Україні є чимало унікальних та загадкових місць, одне з них — яблуня-химера на Сумщині. Унікальне дерево, якому понад 200 років, оповито низкою легенд.

"Телеграф" розповість, що особливого в цьому дереві і як воно утворилось. Зауважимо, що яблуня росте у місті Кролевець, її іноді називають "Кролевецька яблуня".

Яблуня-химера — це дерево, гілки якого вкорінились у землю, через це плодове дерево набуло незвичайного вигляду. Це дерево виглядає не просто, як те в яке влучила блискавка і воно розпалось, а як щось дивне і ніби потойбічне. Адже складається враження, що дерево ніби виповзає з-під землі.

Гілки яблуні-химери

До того ж як саме з'явилась яблуня в Кролевці, достеменно не відомо. Однак вважається, що дереву понад 220 років. За переказами, його нібито посадив садівник місцевого князя Мещерського, який жив і був похований в Андріївці. Ще більшої таємничості у секрет Кролевецької яблуні-колонії додає те, що її походження і чому утворилось таке дерево і досі не розкрили науковці.

Наразі дерево займає площу понад 10 соток завдяки розкинутим гілкам. Яблуня досі плодоносить і має невеликі кисло-солодкі яблука, але головна цінність — у формі росту, а не в смаку.

Яблуня-химера в Сумській області

Легенди про яблуню-химеру

Молитва ченця. За однією з легенд, яблуню, якій вже понад 200 років, посадив монах. Він дуже довго молився, аби вона жила вічно, була символом безсмертя. Після смерті ченця яблуня нібито схилила гілки до землі, аби мати більше сил.

За однією з легенд, яблуню, якій вже понад 200 років, посадив монах. Він дуже довго молився, аби вона жила вічно, була символом безсмертя. Після смерті ченця яблуня нібито схилила гілки до землі, аби мати більше сил. Оберіг міста. Від самого початку існування яблуні-химери місцеві вірили, що вона оберігає місто. Адже її химерний вигляд відганяє біди та злих духів.

Від самого початку існування яблуні-химери місцеві вірили, що вона оберігає місто. Адже її химерний вигляд відганяє біди та злих духів. Дерево-родина. Через свою своєрідну будову дерево називають символом родини і єдності роду. Бо є основна материнська гілка, від якої відходять нові стовбури.

Побачити, яблуню-химеру можна на території Кролевецької дослідної станції садівництва у Сумській області. Вона і зараз доступна для відвідування, але по-особливому гарна під час цвітіння та збору врожаю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає фортеця у Львові, де був концтабір німців.