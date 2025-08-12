Досі даєте це дітям? Не купуйте цей "корисний" молочний продукт

Від цього продукту більше шкоди, ніж користі

Йогурт вважається корисним продуктом, і це справді так — якщо йдеться про домашні йогурти, чи йогурти без цукру та добавок. Проте солодкі смачні йогурти з фруктовим смаком, що часто купують дітям, насправді несуть низку небезпек.

"Телеграф" розповідає, чому йогурти у яскравих баночках та пакетах не такі вже й корисні, як заведено вважати. Зазвичай вони містять надмірну кількість цукру, а також штучні ароматизатори.

Основна проблема — забагато цукру

Багато промислових йогуртів містять 15-25 грамів цукру на порцію, що майже дорівнює солодкому газованому напою. Такі йогурти можуть викликати різкі стрибки рівня глюкози в крові та сприяти набору ваги.

Штучні добавки

Щоб йогурт був смачнішим, привабливо виглядав та довго зберігався, виробники часто додають у продукт консерванти, стабілізатори, емульгатори та штучні барвники. Ці речовини можуть негативно впливати на мікрофлору кишківника.

Живих бактерій — мінімум

Кількість живих бактерій, які є однією з головних переваг цього продукту, у магазинних варіантах обмаль. Через пастеризацію та довге зберігання концентрація корисних пробіотиків може бути значно меншою, ніж заявлено на упаковці.

Штучні ароматизатори замість справжніх фруктів

Замість натуральних фруктів часто використовуються ароматизатори "ідентичні натуральним". Це — суцільна "хімія", що не містить ані вітамінів, ані мінералів.

Як обрати йогурт

Краще готувати йогурт вдома, це нескладно

Краще готувати йогурт вдома, в супермаркеті можна купити живу закваску для цього. У готовий продукт можна додати фрукти та ягоди. Якщо ж купувати йогурт у магазині, варто обирати ті, чий склад найкоротший (молоко, закваска), без додавання цукру. Перед вживанням до них також можна додати смачні та корисні добавки. Так ви отримаєте від йогурту максимум користі та захистите себе та близьких від небажаних речовин.

