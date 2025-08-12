Ця страва точно була на застіллі в СРСР: який делікатес зараз рідко зустрінеш

Цю страву їли далеко не всі

Заливний язик займав місце окреме місце серед численних святкових і буденних страв у Радянському Союзі. Він викликав специфічні емоції у деяких членів родини через його яскраво виражений смак і текстуру.

Процес його приготування теж був не простим. А якби купили не кращий головний інгредієнт, то страва точно була б зіпсована, пояснює "Телеграф".

Відварний язик

Заливний язик — це холодна страва, для приготування якої використовували яловичий або телячий язик. М’ясо ретельно відварювали, очищали від плівок і нарізали тонкими скибками або кубиками. Особливість страви — желе з прозорого м’ясного бульйону, змішаного з желатином.

До бульйону часто додавали прянощі — лавровий лист, перець горошком, часник, що додавало страві насиченого аромату. В холодному вигляді заливний язик подавався як закуска на святковий стіл.

Заливний язик на столі

Незважаючи на свою популярність, заливний язик не був улюбленцем усіх. Для деяких смак холодного желе з м’ясом здавався надто специфічним, а текстура — незвичною.

