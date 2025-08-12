Рус

Ця страва точно була на застіллі в СРСР: який делікатес зараз рідко зустрінеш

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Страви
Страви. Фото Колаж "Телеграфу"

Цю страву їли далеко не всі

Заливний язик займав місце окреме місце серед численних святкових і буденних страв у Радянському Союзі. Він викликав специфічні емоції у деяких членів родини через його яскраво виражений смак і текстуру.

Процес його приготування теж був не простим. А якби купили не кращий головний інгредієнт, то страва точно була б зіпсована, пояснює "Телеграф".

Відварний язик для заливного
Відварний язик

Заливний язик — це холодна страва, для приготування якої використовували яловичий або телячий язик. М’ясо ретельно відварювали, очищали від плівок і нарізали тонкими скибками або кубиками. Особливість страви — желе з прозорого м’ясного бульйону, змішаного з желатином.

До бульйону часто додавали прянощі — лавровий лист, перець горошком, часник, що додавало страві насиченого аромату. В холодному вигляді заливний язик подавався як закуска на святковий стіл.

Страва заливний язик
Заливний язик на столі

Незважаючи на свою популярність, заливний язик не був улюбленцем усіх. Для деяких смак холодного желе з м’ясом здавався надто специфічним, а текстура — незвичною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ще одну страву з дитинства, яку зараз рідко хто готує.

Теги:
#Дитинство #Страва #Телячий язик