Китайські товари під маскою "власного виробництва": як магазини хитрують

На що варто звертати увагу покупцям

Все частіше покупці стикаються з неприємною ситуацією, коли магазини обманюють їх не тільки скануючи по два товари чи пропонуючи непотрібні послуги, а продаючи товари власного виробництва, але насправді продукція надходить з Китаю.

Це не лише викликає відчуття обману, а й змушує споживачів переплачувати — адже ціни на такі товари часто суттєво вищі, ніж на аналогічні продукти на відомих інтернет-платформах, наприклад, Aliexpress, як передає "Телеграф".

Деякі магазини можуть пропонувати товари які "вироблені власними силами" або "локальний продукт", проте детальний аналіз упаковки, етикеток і інформації про постачальників виявляє істину — значна частина товарів привозиться безпосередньо з Китаю. При цьому ціни на такі "власні" товари нерідко перевищують вартість аналогічних продуктів на міжнародних платформах, зокрема на Aliexpress.

Сумки, одяг та біжутерія

Крім того, якість продукції в деяких випадках не відповідає заявленим стандартам "власного виробництва", що ще більше розчаровує покупців.

Якщо ви сумніваєтесь, то уважно читайте етикетки, якщо це офлайн магазин, перевіряйте відгуки й порівнюйте ціни на різних майданчиках, щоб не потрапити на гачок і не переплачувати за товар, який насправді не має жодного відношення до місцевого виробництва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вас можуть легко та непомітно "розвести" просто на касі.