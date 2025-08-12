Наче степ посивів: рідкісна рослина "захоплює" українські землі (фото)

Ця рослина має сріблясте "волосся"

У Дніпропетровській області зафіксували цікаве явище — збільшення площі зростання рідкісної степової рослини. Її висота подекуди перевищує один метр.

За останній рік її зарості помітно розширилися, утворюючи своєрідні "хвилі" з ніжних сріблястих волокон, які колишуться на вітрі. Подібне можна побачити на фото у публікації "Дніпро — це Україна" в Facebook.

Що це за рослина

Ковила — це багаторічна трав’яниста рослина з родини тонконогових, яка відома своєю витонченою красою та шовковистими остюками. У період цвітіння вона утворює густі пучки тонких, довгих листків, а під час дозрівання з’являються довгі волосисті остюки, що створюють ефект "срібного туману" над степом.

Ковила на степу

Дорослі рослини можуть сягати від 60 сантиметрів до понад метра заввишки, утворюючи "хвилясті" поля. Саме такі екземпляри спостерігають нині в степових зонах Дніпропетровщини. За даними з публікації, за рік площа зростання ковили у регіоні візуально збільшилася, що свідчить про сприятливі умови для її розвитку.

Який вигляд має ковила

Ковила зазвичай зустрічається в степових і напівпустельних регіонах Євразії — від України та Росії до Монголії й Китаю. В Україні вона є символом степу та часто згадується в народних піснях і легендах. Деякі види ковили занесені до Червоної книги України, адже їхні природні місця зростання зникають через розорювання земель і випасання худоби.

