Про це мріяв кожен в СРСР: які делікатеси ставили на святковий стіл

Сьогодні — базові продукти, а раніше — мрія простої людини

У радянські часи делікатеси займали особливе місце в мріях багатьох людей. Їхня поява на столі була справжнім дивом, адже більшість продуктів були дефіцитними або ж вважалися розкішшю.

"Телеграф" розповідає найпопулярніші продукти, про які мріяли в той період. Вони й сьогодні викликають ностальгію та нагадують про минуле.

Червона ікра та червона риба, особливо осетрові види, були символом достатку і шиком. Їх подавали на урочистих застіллях, а прості люди могли побачити ці делікатеси хіба що в телевізорі або на поодиноких сімейних святкуваннях.

Червона ікра в СРСР вважалася символом розкоші

Докторська ковбаса вважалася найбільш доступним і впізнаваним видом ковбаси. Але навіть вона не завжди була вільно доступна, і ставала справжнім подарунком, особливо в певних регіонах або у свята. Копчені ковбаси, варені вироби з м'ясом — усе це входило до списку бажаних продуктів, які хотілося побачити на сімейному столі.

Ковбасу в СРСР було не так просто придбати

Солодощі — окрема історія. Імпортні шоколадні батончики, цукерки та печиво з-за кордону були справжньою мрією для дітей і дорослих. Вітчизняні цукерки не завжди задовольняли солодкий голод, тому палений цукор на паличці був доступною альтернативою для багатьох, особливо для дітей у сільській місцевості.

Екзотичні фрукти — апельсини, банани, мандарини та інші — завжди викликали захоплення. Вони з'являлися переважно на Новий рік і були справжнім святом у кожній родині. Адже виростити їх у кліматі СРСР було неможливо, тож ці фрукти вважалися розкішшю.

Ці фрукти були дефіцитними в СРСР

Щодо алкоголю, то французький чи вірменський коньяк, дорогі вина та імпортне пиво були доступні далеко не всім — здебільшого це була розкіш для еліти або вищих посадовців. Для більшості жителів регіону це залишалося лише мрією, про яку вони могли почути в розповідях чи побачити в кіно.

Алкоголь в СРСР могли дозволити собі лише заможні люди

Для багатьох поколінь Радянського Союзу делікатеси були не просто їжею — це був символ надії, достатку та мрії про краще життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 1 долар у СРСР можна було купити близько 1,6 радянських рублів, що дозволяло придбати, наприклад, кілька кілограмів хліба або пачку якісної ковбаси. Однак долар для більшості залишався недоступним, а реальний обмінний курс на чорному ринку був значно вищим.