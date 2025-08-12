Про такий улов мріє кожен рибалка: хлопець витягнув с моря справжнього монстра

Звичайна макуха тут би точно не допомогла

Молодому рибалці вдалося здійснити майже неймовірне — він спіймав справжню акулу, розміром із себе. Подія викликала захоплення в соцмережах, адже такий улов — велика рідкість для звичайної риболовлі.

На гачок потрапила справжня акула, довжиною приблизно з самого рибалку. Її точна вага невідома, але очевидно, що витягти таку здобич — завдання не з легких. Це можна побачити на відео користувача ТікТок "thefishermeng".

Як наживку хлопець використав іншу рибу, що й привабила хижака.

На відео також можна побачити, що хлопець був добре підготовлений: він використовував спеціальний рибальський пояс, що допомагає витримувати навантаження, а також якісну, ймовірно, недешеву вудочку з міцним великим гачком.

"Телеграф" знайшов пояс, який був на рибалці — це AFTCO. Вони коштують від майже 70 до 205 доларів.

Пояси AFTCO

Водночас де саме витягли трофейну акулу — невідомо.

