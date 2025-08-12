В ідеальному стані: в Україні продається легендарний годинник часів СРСР (фото)

Хоча він був у вжитку, немає жодної подряпинки

В Україні продається наручний механічний годинник "Молнія" часів СРСР. Корпус виконаний з нержавіючої сталі та покритий позолотою.

Товар може зацікавити колекціонерів. Відповідне оголошення з’явилось на популярному українському сайті купівлі-продажу.

Продавець пише, що годинник перебуває в ідеальному стані, він проходив техобслуговування.

Годинник має класичний вигляд: чорний циферблат, позолочені безель та заводну головку. Браслет відсутній.

Наручний годинник "Молнія" часів СРСР

Власник хоче одержати за них 6000 грн. Він мешкає у Києві, але готовий доставити покупку в будь-яке місто України за допомогою Укрпошти, Нової пошти або кур’єрської доставки Meest.

Годинник "Молнія" випускався Челябінським годинниковим заводом, який зараз знаходиться на території Росії. За часів СРСР він випускав наручний, кишеньковий, настільний і настінний годинник. Примітно, що був кишеньковий годинник "Молнія", що випускався спеціально для гірників, залізничників та сліпих.

Нагадаємо, раніше в Україні продавався "американський фірмовий" годинник Монтана. Як виявилося, США не мали до нього жодного відношення. Модель вигадали китайці, які за допомогою зображення орла та написи USA істотно підвищили попит на свій товар в СРСР.