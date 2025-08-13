Не все, що блищить, можна їсти: які фрукти і овочі зі шкіркою краще уникати

Мова йде за 6 продуктів

Влітку та восени на наших столах з’являються дари городу — фрукти та овочі. Але чи знали ви, що не можна їсти шкірку?

"Телеграф" розповість, шкірку яких фруктів не варто вживати. Навпаки деякі овочі й фрукти краще очищати перед вживанням, навіть якщо вони вирощені власноруч.

Три городні фрукти, шкірку яких варто уникати

Диня

Хоча м’якоть дині — солодка та соковита, її шкірка є справжнім "магнітом" для пилу, бактерій та цвілі. Під час нарізання мікроби легко потрапляють усередину. У сирому вигляді шкірка неїстівна через жорсткість та гіркоту.

Диня

Кавун

Зелена кірка кавуна містить багато клітковини, але її тверда структура ускладнює перетравлення. Крім того, на поверхні часто оселяються бактерії, особливо якщо кавун зберігався на землі або перевозився у спеку.

Кавун

Айва

Шкірка айви тверда, терпка і може подразнювати слизову шлунка. До того ж на поверхні часто є ворсинки, які у сирому вигляді можуть викликати неприємні відчуття у горлі. Перед вживанням айву краще чистити або готувати з м’якоттю після миття та ошпарювання.

Айва

Три городні овочі, шкірку яких краще не їсти

Картопля (особливо зелена)

У шкірці та під нею накопичується соланін — токсична речовина, що у великих кількостях викликає нудоту, головний біль та отруєння. Особливо небезпечна картопля із зеленим відтінком.

Картопля

Огірок, вирощений у теплиці з хімдобривами

Тонка шкірка може вбирати нітрати та пестициди. Якщо овоч не екологічний, її краще зрізати, особливо для дитячого харчування.

Огірок

Баклажан

Шкірка стиглого баклажана їстівна після термічної обробки, але в старих плодах вона груба і містить більше соланіну, що додає гіркоти і може викликати розлади травлення.

Баклажан

