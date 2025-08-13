Не всі діти до 6 років їздять безплатно: важлива деталь у правилах "Укрзалізниці"

Подорож з дітьми вимагає не тільки винахідливості у купівлі квитків, а й знання правил

Проблема з купівлею квитків на поїзди, яка загострилась в Україні, спонукає батьків мудрувати, як же відвезти дітей на відпочинок. "Телеграф" нагадує, що безоплатно на поличці з дорослим може їхати тільки одна дитина до 6 років.

"Укрзалізниця" має чіткі правила перевезення неповнолітніх в межах країни та за кордон. В Україні діти, які ще не досягли 6 років та не займають окемого місця можуть їздити безплатно без проїзного документа. Якщо з дорослим двоє дітей до 6 років — потрібно купувати дитячий квиток на кожне додаткове місце, адже на одній поличці не може бути більше за 2 дитини до 6 років.

Для дітей від 6 до 14 років, квиток вартує 75% від повної суми. Вік встановлюється на день виїзду. Діти до 14 років не можуть подорожувати без супроводу. Також потрібно мати документ, що підтверджує вік дитини.

Правила перевезення дітей у потягах України

Як їздити з дітьми за кордон

"Укрзалізниця" враховує правила країн, куди їдуть пасажири. Зауважте, не в усіх безоплатний проїзд для дітей до 6 років, зокрема у Молдові до 5 років. Також, в частині країн може знадобитися дитячий проїзний документ.

Правила перевезення дітей у потягах за кордон

Дитячі вагони: комфорт і безпека для найменших

"Укрзалізниця" рік тому запустила перші дитячі вагони. За цей час ними скористалось понад 65,6 тисячі дітей та батьків. Загалом їх в Україні курсує вісім. Дитячий купейний вагон призначений для сімей із дітьми від 0 до 8 років (сідати у вагон дозволяють тільки з дітьми до 14 років). Він облаштований так, щоб у дорозі було комфортно, безпечно та цікаво.

Квитки можна придбати лише через мобільний застосунок "Укрзалізниці". У застосунку вагон має спеціальне маркування "Дитячий", щоб батьки могли легко обрати потрібний варіант.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу ініціативу від "Укрзалізниці" для дітей — паспорт мандрівника. За планом, їх можуть отримати тільки діти, а за штампи дають бонуси-обіймашки. Водночас отримати паспорти мандрівника вдається і дорослим.