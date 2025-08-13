Рус

В нашій країні їх всього 100 особин. Рідкісного звіра зі забарвленням леопарда помітили в Україні (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яку хижу тваринку побачили на Донеччині
Яку хижу тваринку побачили на Донеччині. Фото Колаж "Телеграфу"

Він дуже рідкісний

На Донеччині зафіксували надзвичайну подію — помітили рідкісну тваринку. Цей дрібний хижак занесений до Червоної книги України, тому зустріти його у дикій природі — велика рідкість, адже популяція стрімко скорочується.

У регіональному ландшафтному парку "Клебан-Бик", що в Донецькій області, помітили рідкісну тварину Перев'язку, яка чимось схожа на тхора. За даними відділу служби державної охорони, в нашій країні цих хижаків налічується всього 100 особин.

Що це за тваринка

Перев’язка — невеликий хижак з витягнутим гнучким тілом та короткими лапками. Його легко впізнати за яскравим забарвленням: темно-буре або чорне тіло з жовтими та білими плямами, а хвіст схожий на "пензлик", на якому є темне кільце. Голова світліша, з темною маскою навколо очей, а вушка надзвичайно великі.

Хижак Перев'язка
Який вигляд має Перев'язка

Де мешкає цей рідкісний звір

Перев’язка полюбляє відкриті степові простори, напівпустелі та сухі схили в Східній Європі, Передній і Центральній Азії. Найчастіше вона селиться у норах гризунів або використовує покинуті схованки інших тварин. В Україні цей вид можна зустріти переважно у степовій та лісостеповій зонах.

Ареал існування Перев'язки
Де мешкає Перев'язка

Спосіб життя цих хижаків схожий на життя степового тхора — вони активні в період сутінок або ночі, хоча інколи можуть вилазити й у денний час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині вдалось врятувати рідкісного птаха з Червоної книги України.

Теги:
#Червона книга #Рідкісні #Тварини #Рідкісні тварини