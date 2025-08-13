В нашій країні їх всього 100 особин. Рідкісного звіра зі забарвленням леопарда помітили в Україні (фото)

Він дуже рідкісний

На Донеччині зафіксували надзвичайну подію — помітили рідкісну тваринку. Цей дрібний хижак занесений до Червоної книги України, тому зустріти його у дикій природі — велика рідкість, адже популяція стрімко скорочується.

У регіональному ландшафтному парку "Клебан-Бик", що в Донецькій області, помітили рідкісну тварину Перев'язку, яка чимось схожа на тхора. За даними відділу служби державної охорони, в нашій країні цих хижаків налічується всього 100 особин.

Що це за тваринка

Перев’язка — невеликий хижак з витягнутим гнучким тілом та короткими лапками. Його легко впізнати за яскравим забарвленням: темно-буре або чорне тіло з жовтими та білими плямами, а хвіст схожий на "пензлик", на якому є темне кільце. Голова світліша, з темною маскою навколо очей, а вушка надзвичайно великі.

Який вигляд має Перев'язка

Де мешкає цей рідкісний звір

Перев’язка полюбляє відкриті степові простори, напівпустелі та сухі схили в Східній Європі, Передній і Центральній Азії. Найчастіше вона селиться у норах гризунів або використовує покинуті схованки інших тварин. В Україні цей вид можна зустріти переважно у степовій та лісостеповій зонах.

Де мешкає Перев'язка

Спосіб життя цих хижаків схожий на життя степового тхора — вони активні в період сутінок або ночі, хоча інколи можуть вилазити й у денний час.

