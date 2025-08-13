Зошити для школи на весь навчальний рік можна купити за "копійки": у мережі показали лайфхак (відео)

Зошитів вистачить на всі предмети

Перед навчальним роком деякі магазини можуть підвищувати ціни на шкільне приладдя. Проте на цьому можна зекономити, якщо купувати товари оптом або знати точки, де краще придбати усе необхідне.

Однією з таких став магазин "Універмаг" у місті Ковель Волинської області. Тут можна придбати зошити для старших класів на основні предмети. Кожен зошит має 48 аркушів та підказки на перших сторінках, а набір зі дев'яти штук коштує 250 гривень, як можна побачити на відео користувача ТікТок "modniashki_odiag". Тобто один зошит — майже 28 гривень.

Для багатьох родин це вигідна пропозиція, адже у сезон підготовки до школи ціни на канцелярію в деяких магазинах зростають на 10–30%, і навіть звичайний зошит може коштувати значно дорожче.

Тому при підготовці до 1 вересням краще заздалегідь порівнювати ціни, звертати увагу на спеціальні пропозиції та магазини з доступними цінниками, щоб не переплачувати за шкільне приладдя під час підвищеного попиту.

