Рідкісне диво: в Україні квітла рослина унікального кольору (фото)

Їй вдалося порадувати українців незвичайною красою

Навесні на Дніпропетровщині побачили рідкісну рослину. Цю квітку занесено до Червоної книги України.

Цим ботанічним "скарбом" виявилась сон-трава, яка мала унікальний колір квіточок — рожевий. Про це написали у публікації "Неймовірні села України" на Facebook.

Що це за рослина

Сон-трава має оксамитові, опущені стебла та розсічене листя, яке з’являється після цвітіння. Її ніжні квіти нагадують дзвоники або келихи. Пелюстки можуть бути забарвлені в фіолетові, сині, білі, червоні та ніжно-рожеві відтінки, а в центрі квітки — яскраво-жовті тичинки.

Сон-трава фіолетового кольору

Рослина зазвичай росте на сонячних відкритих ділянках: у степах, на узліссях та сухих схилах. Вона надає перевагу піщаним або кам’янистим ґрунтам і добре почувається у місцях, де немає застою води.

Квітне сон-трава навесні, зазвичай у квітні-травні, залежно від погодних умов. Цвітіння триває близько двох тижнів, і в цей час квітка особливо вразлива до збирання та витоптування. Через свою рідкісність і вразливість вид охороняється законом — зривати або пересаджувати рослину з природного середовища суворо заборонено.

