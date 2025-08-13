Рус

Рідкісне диво: в Україні квітла рослина унікального кольору (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Автор
Рідкісна квітка
Рідкісна квітка. Фото Колаж "Телеграфу"

Їй вдалося порадувати українців незвичайною красою

Навесні на Дніпропетровщині побачили рідкісну рослину. Цю квітку занесено до Червоної книги України.

Цим ботанічним "скарбом" виявилась сон-трава, яка мала унікальний колір квіточок — рожевий. Про це написали у публікації "Неймовірні села України" на Facebook.

Що це за рослина

Сон-трава має оксамитові, опущені стебла та розсічене листя, яке з’являється після цвітіння. Її ніжні квіти нагадують дзвоники або келихи. Пелюстки можуть бути забарвлені в фіолетові, сині, білі, червоні та ніжно-рожеві відтінки, а в центрі квітки — яскраво-жовті тичинки.

Сон-трава
Сон-трава фіолетового кольору

Рослина зазвичай росте на сонячних відкритих ділянках: у степах, на узліссях та сухих схилах. Вона надає перевагу піщаним або кам’янистим ґрунтам і добре почувається у місцях, де немає застою води.

Сон-трава
Сон-трава фіолетового кольору

Квітне сон-трава навесні, зазвичай у квітні-травні, залежно від погодних умов. Цвітіння триває близько двох тижнів, і в цей час квітка особливо вразлива до збирання та витоптування. Через свою рідкісність і вразливість вид охороняється законом — зривати або пересаджувати рослину з природного середовища суворо заборонено.

