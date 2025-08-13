Зловив справжній скарб: рибалка похвалився трофейним уловом (відео)

Цю рибу зазвичай сушать або в'ялять

На Харківщині чоловікові вдалось вловити велику для свого виду рибу. Пізніше виявилось, що то самка і в неї була ікра, тому рибу відпустили.

У курортному містечку Коробові Хутора на Харківщині рибалка став автором вдалого улову — йому вдалося впіймати великого ляща вагою 2,5 кілограма. Це можна побачити на відео користувача ТікТок "lutiyturist".

Під час зважування виявилося, що це була самка: з риби почала витікати ікра. Усвідомивши, що лящ готується до нересту, чоловік вирішив не завдавати шкоди природі та відпустив здобич назад у воду.

Для довідки:

Лящ — мешканець спокійних річок, озер та водосховищ. Здатен вирости до 2-4 кілограмів. Його впізнають за високим сплющеним тілом.

Цікаво, що рот ляща висувний і їсть він дрібних молюсків, личинки і водорості. Навесні, під час нересту, ця риба особливо цінна для збереження популяції, тому відповідальні рибалки часто відпускають великих самок назад у воду.

Лящ цінується за ніжне м’ясо, а копчений вважається справжнім делікатесом серед гурманів.

Лящ

