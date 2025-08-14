Ніколи не їжте. Яка картопля небезпечна і може зіпсувати будь-яку страву
Не зберігайте картоплю у холодильнику
В Україні вже починається сезон збору врожаю картоплі, а зовсім скоро почнуться і закупи до зими. Однак є картопля, яку не можна їсти та купувати.
"Телеграф" розповість, яку картоплю слід залишити на прилавку та чим вона небезпечна. Зауважимо, що наразі є чимало сортів цього овочу, які відрізняються і швидкістю приготування, і смаковими якостями.
Яку картоплю не можна їсти
Споживати в їжу не можна зелену, пророслу або з чорними плямами картоплю. Це ж стосується й овочу з неприємним запахом. Під час покупки або приготування їжі звертайте увагу на м'якість картоплі, наявність цвілі чи гнилі, паростків або ж плям. Картопля, яка безпечна для вживання, має нейтральний запах, вічка без паростків та тугу шкірку.
Ознаки поганої картоплі:
- Зелена картопля. Вона зазвичай містить високий рівень соланіну. Це токсична речовина, яка у великій кількості може викликати отруєння.
- Проросла картопля може також містити соланін, особливо якщо йдеться про великі паростки. Навіть після їх видалення таку картоплю краще не їсти. І під час зберігання регулярно очищати від маленьких паростків.
- Картопля з чорними плямами. Наявність плям або щось схожого на судини в середині картопля може бути ознакою ураженням грибка, тому такий овоч краще викинути.
- М'яка та в'яла картопля. Зміна щільності картоплі вказує на початок її псування і можливе накопичення токсинів.
- Картопля з неприємним запахом. Розвиток бактерій чи грибів в м'якості картоплі супроводжується неприємним запахом.
- Картопля з холодильника. Не слід зберігати картоплю в холодильнику, адже за низьких температур крохмаль може перетворюватись на цукор.
