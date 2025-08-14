Ніколи не їжте. Яка картопля небезпечна і може зіпсувати будь-яку страву

Не зберігайте картоплю у холодильнику

В Україні вже починається сезон збору врожаю картоплі, а зовсім скоро почнуться і закупи до зими. Однак є картопля, яку не можна їсти та купувати.

"Телеграф" розповість, яку картоплю слід залишити на прилавку та чим вона небезпечна. Зауважимо, що наразі є чимало сортів цього овочу, які відрізняються і швидкістю приготування, і смаковими якостями.

Яку картоплю не можна їсти

Споживати в їжу не можна зелену, пророслу або з чорними плямами картоплю. Це ж стосується й овочу з неприємним запахом. Під час покупки або приготування їжі звертайте увагу на м'якість картоплі, наявність цвілі чи гнилі, паростків або ж плям. Картопля, яка безпечна для вживання, має нейтральний запах, вічка без паростків та тугу шкірку.

Ознаки поганої картоплі:

Зелена картопля. Вона зазвичай містить високий рівень соланіну. Це токсична речовина, яка у великій кількості може викликати отруєння.

Зелена картопля

Проросла картопля може також містити соланін, особливо якщо йдеться про великі паростки. Навіть після їх видалення таку картоплю краще не їсти. І під час зберігання регулярно очищати від маленьких паростків.

Проросла картопля

Картопля з чорними плямами. Наявність плям або щось схожого на судини в середині картопля може бути ознакою ураженням грибка, тому такий овоч краще викинути.

Картопля з гниллю

М'яка та в'яла картопля. Зміна щільності картоплі вказує на початок її псування і можливе накопичення токсинів.

Зміна щільності картоплі вказує на початок її псування і можливе накопичення токсинів.

Картопля з холодильника. Не слід зберігати картоплю в холодильнику, адже за низьких температур крохмаль може перетворюватись на цукор.

