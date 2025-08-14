Мало з вас його знають, а росіяни ніколи не вгадають значення: українське слово з двох літер, яке варто вивчити

Такі короткі, але виразні слова чудово збагачуюють нашу мову

В українській мові є слова, які складаються всього з кількох літер, але несуть у собі величезний запас емоцій та сенсу. Одне з них — "Ет!", вигук, який, здавалося б, простий, проте вміє передати цілу палітру почуттів.

Про це йдеться в матеріалі "Читомо". "Ет!" — це коротке, але дуже виразне українське слово, яким можна висловити роздратування, недовіру, легку досаду чи навіть поблажливе заперечення.

Даний вигук функціонує як емоційний маркер у розмові, допомагаючи уникати довгих пояснень. Залежно від інтонації, "Ет!" може означати "Та ну!", "Та годі!", "Ну, навіщо ж так!" або навіть "Облиш!".

Слово зручно використовувати як у побутовому спілкуванні, так і в художніх текстах, діалогах у кіно чи п'єсах, щоб передати справжню живу мову персонажів. Особливість "Ет!" полягає в тому, що воно зрозуміле в усіх регіонах України й не потребує перекладу. Водночас росіяни його навряд чи зрозуміють.

Використання цього вислову в розмові не лише додає природності мові, а й допомагає зберегти національний мовний колорит.

Тож наступного разу, коли вам захочеться висловити легке роздратування чи заперечення без зайвих слів, згадайте про наше колоритне українське "Ет!" — і співрозмовник зрозуміє вас без жодних додаткових пояснень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українській мові є чимало цікавих і дотепних слів, проте деякі з них знайомі лише одиницям. Особливо це стосується слів, які при перекладі з російської набувають зовсім іншого звучання, як-от "леска".