Отруйна мешканка океанів вразила мережу рідкісним забарвленням тіла: що то за риба

Марина Бондаренко
Риба має яскравий колір тіла Новина оновлена 15 серпня 2025, 11:27
Риба має яскравий колір тіла. Фото Колаж "Телеграфу"

Вона має одну особливість — надуває тіло

В одному з акваріумів плаває рідкісна смертельно-небезпечна риба. Її унікальність полягає у забарвленні тіла.

Цією рибкою виявилась риба фугу, колір тіла якої — лаймовий. Її яскраво-зелене тіло сяє під водою, наче неон, і це можна побачити на відео у публікації "Акваріумна барахолка України" на Facebook.

Що це за риба

Риба фугу — це загальна назва для кількох видів риб родини скалозубових, найвідоміша серед яких японська "torafugu". Її легко впізнати за здатністю надувати тіло у формі кулі, коли вона відчуває загрозу.

Риба фугу
Який вигляж має риба фугу

Фугу відома різноманіттям забарвлення: найчастіше це поєднання сірого, коричневого, блакитного або жовтого тону зі світлим черевцем, а в деяких видів — яскраві плями чи візерунки. Тобто лаймовий колір тіла дуже рідкісний.

Риба фугу відчуває небезпеку
Як надувається риба фугу

Славу ця риба здобула завдяки особливому статусу делікатесу в Японії. Страви з фугу дозволено готувати лише сертифікованим кухарям, адже в її органах, шкірі та іноді навіть м’язах міститься сильна отрута — тетродотоксин. Ця речовина у тисячі разів токсичніша за ціанід і не має відомого антидоту: навіть мізерна доза може бути смертельною для людини.

Чистять отруйну рибу
Як готують рибу фугу

