Ваша дитина ніколи таке не їстиме: який "смаколик" зводив з розуму дітлахів

Цей перекус неможливо забути

У СРСР хліб з олією та цукром чи сіллю був дуже поширеним і доступним перекусом. Його готували вдома, у школах та дитячих садках, а тому діти неодноразово отримували це на обід.

Страва надзвичайно проста: свіжий або підсушений хліб щедро змащували рослинною олією та присипали цукром, як нагадує "Телеграф".

Хліб та цукор

Однак це не єдиний рецепт такого перекусу. У деяких родинах ще робили так: хліб вмочали у воду, а потім в цукор, або поливали олією і посипали сіллю.

Популярність цих ласощів пояснюється економією та доступністю продуктів у ті часи. Бабусі й дідусі часто давали саме цей простий перекус, поки готувалась основна страва на обід чи вечерю. Інколи бувало таке, що хліб з цукром і олією був на сніданок.

Сьогодні хліб з олією та цукром часто сприймається як курйозна рідкість радянської кухні, проте для багатьох поколінь він залишився символом дитинства, домашнього затишку та бабусиної турботи.

