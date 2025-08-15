Вся вкрита дрібними волосками: рідкісну рослину знайшли в одній з областей України

Рідкісна степова красуня має жовті квіточки

На Черкащині виявили рідкісну рослину, занесену до Червоної книги України. Ця знахідка стала справжньою подією для ботаніків та екологів регіону, адже рослина зустрічається досить рідко.

Цією рослиною став астрагал шорстистоквітковий. Він має таку назву через волосинки, якими вкрита квітка, як пояснили у публікації "Жити у Черкасах" на Facebook.

Що це за рослина

Астрагал шорстистоквітковий належить до родини бобових і зазвичай росте в степових зонах. Його природне середовище – відкриті сонячні ділянки з сухим ґрунтом. Саме такі умови Черкащини дозволяють йому успішно рости.

Астрагал шорстистоквітковий

Особливість рослини полягає у зовнішньому вигляді: усі частини квітки вкриті дрібними волосками, що й дало назву – "шорстистоквітковий". Квіти мають ніжний жовтий відтінок, стебла прямі й щільні, а листя довгасте та світло-зелене. Рослина зазвичай досягає висоти близько 30–50 см і розквітає влітку.

Ботаніки наголошують на важливості збереження астрагалу шорстистоквіткового та інших рідкісних видів степових рослин.

