Чоловіки в СРСР фанатіли від цього годинника. За скільки його можна купити зараз

В Україні продають радянський годинник. За гроші, які просять можна купити продукти на тиждень.

На українському сайті оголошень OLX з'явилася пропозиція про продаж годинника часів СРСР моделі AU-10. Продавець просить за вінтажний аксесуар 2000 гривень.

Годинники марки "Ракета" серії AU-10 виготовлялися на радянських годинникових заводах, зокрема на Петродворцовому годинниковому заводі в Ленінграді в 1970-80-х роках.

У радянський час такий годинник коштував близько 25-35 рублів, що становило значну частину середньої місячної зарплати. Для порівняння, зарплата інженера тоді складала приблизно 120-150 рублів на місяць.

Марка "Ракета" була однією з найпрестижніших у СРСР поряд з "Чайкою". Ці годинники часто дарували за трудові досягнення або з нагоди ювілеїв.

Серед колекціонерів радянські годинники "Ракета" вважаються справжньою мрією через їхню історичну цінність та якість виготовлення. Особливо цінуються моделі з рідкісними механізмами та незвичайними циферблатами.

Годинник має аналоговий циферблат з арабськими цифрами та функцією відображення дня тижня і дати. Корпус виготовлений з латуні з позолотою, а браслет має характерний розтяжний металевий дизайн типовий для того періоду.

Механізм AU-10 відрізнявся надійністю та точністю ходу. Ці годинники могли працювати без ремонту десятки років при правильному догляді.

На сучасному ринку колекційних речей радянські годинники "Ракета" можуть коштувати від 500 до 5000 гривень залежно від стану та рідкості моделі.

