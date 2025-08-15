Усім би таку риболовлю: жінка витягла з води монстра на 15 кілограмів за 5 хвилин

Риба має яскравий оранжевий колір тіла

Риболовля надалі стає популярним захопленням серед людей. На цей раз на гачок жінки попалася риба, яка дуже схожа на морського окуня.

Йдеться про ред снеппер або кампечинський луціан – тропічну морську рибу з родини сніперових, яка водиться в океанах по всьому світу: в Атлантичному, Індійському та Тихому. На відео користувача ТікТок "willandmaryoutdoors" можна побачити цього красеня у весь зріст.

Якщо почитати коментарі, то виявиться, що боротьба з цією рибою, за словами жінки, тривала недовго — всього 5 хвилин. А важив кампечинський луціан близько 15 кілограмів.

Що це за риба

Ред снеппер відзначається ефектним зовнішнім виглядом: овальне видовжене тіло яскраво червоно-оранжевого кольору, великі очі та чітко окреслені плавці. На спині проходить ряд темних смужок, що додає рибі особливого шарму. Дорослі особини можуть досягати понад 70 см у довжину.

Чоловік тримає ред снеппера

Ця риба полюбляє коралові рифи, глибокі лагуни та скелясті підводні ділянки, де легко ховатися від хижаків і шукати їжу.

