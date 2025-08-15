Цей дитячий атрибут врятує ваші напої в спеку: як легко охолодити пляшки (відео)

Здавалося б, дивне рішення, проте воно має логіку

Спекотне літо змушує шукати нестандартні способи зберегти напої прохолодними навіть у дорозі. Один із таких лайфхаків, який набув популярності в соцмережах, здивував користувачів своєю простотою та ефективністю.

Ролик опублікували в TikTok. На відео чоловік демонструє, як охолодити напої без використання великої кількості льоду чи спеціальних охолоджуючих пакетів.

Для цього він використовує звичайний дитячий підгузок, який попередньо змочує водою. Далі памперс поміщають у морозильну камеру на деякий час до неповного замерзання. Коли підгузок перетворюється на своєрідний "льодовий контейнер", він готовий до використання.

Після цього в заморожений памперс поміщають пляшки з водою або іншими напоями, а все це кладуть у сумку-холодильник.

Здавалося б, дивне рішення, проте воно має логіку. "Секрет" методу полягає в здатності памперса поглинати воду та утримувати її. Коли вода замерзає, утворюється своєрідний холодний блок, який довго не тане. Завдяки зовнішньому матеріалу підгузка, холод не випаровується швидко, а енергія тепла ззовні повільно проникає до напою. Так, пляшка всередині сумки залишається прохолодною навіть у спеку.

