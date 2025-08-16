Рус

Ці дешеві одяг та взуття — біда для вашого дому. Де їх неможна купувати та що вже зараз викинути

Марина Бондаренко
Гардеробна
Гардеробна. Фото Колаж "Телеграфу"

Ви самостійно можете впустити суцільні проблеми додому

У вашому домі точно є предмети, які можуть нести енергетику власника. З цими речами варто бути обережним, адже ви можете перетягнути на себе купу проблем тієї людини.

Особливо це стосується покупок у секонд-хендах, де одяг і предмети побуту вже мали свій "життєвий шлях". За народними прикметами, разом з ними можна ненароком принести у дім чужі негаразди, хвороби або сварки, як дізнався "Телеграф".

Речі зі секонду
Секонд хенд

Найбільшу тривогу викликає одяг, який раніше належав людям із тяжкою долею, та речі, пов’язані зі смертю — наприклад, ті, що могли бути у будинку померлого. Також не рекомендують зберігати вдома чужі прикраси чи взуття, адже, за повір'ями, вони з подвоєною силою "вбирають" енергію попереднього господаря.

Щоб уникнути негативного впливу, наші предки радили перед використанням обов’язково "очистити" такі речі — випрати з сіллю, обдати димом з трав або залишити на сонці.

Речі зі секонду
Речі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що такі сами проблеми можуть з'явитись у вашому домі, якщо дівчина мірятиме весільну сукню своєї мами.

