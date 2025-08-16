Цим українським словом можна назвати дурну, неосвічену людину — а вона й не образиться

Люди з такими рисами завжди привертали увагу оточення

У нашому житті часто трапляються люди, дії яких дивують своєю наївністю або незграбністю. Вони нерідко стають об'єктами іронії та легкого сміху, а на заході України їх іноді називають "матолками".

Про це слово розповідає "Телеграф", посилаючись на українські словники. Слово "матолок" використовується для характеристики дурня, недотепи або неосвіченої особи.

Воно несе зневажливе або іронічне забарвлення та вживається в повсякденній мові для опису тих, хто проявляє очевидну нерозважливість. Існує також вираз "матолок квадратовий", що підкреслює цілковиту, крайню незграбність або дурість людини.

Люди з такими рисами завжди привертали увагу оточення. Відчуття гумору допомагає легше сприймати незграбні дії, не перетворюючи їх на серйозну проблему. У нашій культурі слово "матолок" зберігає іронічний підтекст, але водночас дозволяє робити м'які соціальні зауваження без відкритої образи.

Варто зазначити, що термін має й історичні відтінки. Львовознавець Ілько Лемко розповідав, що слово "матолок" часто вживали в піснях і легендах Галичини, описуючи легковірних людей, які потрапляли в пастки шулерів або "наперсточників". Так, у батярських піснях кінця XIX-початку XX століття селян та міщан, що наївно пробували виграти гроші чи товари, називали "матолками". Історично воно відзначало не лише дурість, а й певну недосвідченість у повсякденному житті, а також служило іронічним застереженням: остерігайся шахраїв, щоб не стати "матолком".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українській мові існують слова всього з кількох літер, що водночас несуть багатий емоційний і смисловий заряд. Одне з таких — вигук "Ет!", який, попри свою простоту, здатен передати цілу гаму почуттів.