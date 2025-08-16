Українка знайшла "хліб дорблю" в популярному супермаркеті (відео)

Є простий лайфхак, як довше зберегти свіжість хліба

Супермаркет "Сільпо" привернув увагу покупців через хліб із цвіллю. Відео, опубліковане 15 серпня, показує буханку, яка вже почала псуватися, і за короткий час набрало сотні лайків та десятки коментарів.

Ролик опублікували в TikTok. "А яка дата стоїть? 14.08.2025. Клас!", — іронічно прокоментувала жінка.

Попри обурення деяких користувачів, експерти та досвідчені покупці радять не поспішати з висновками й звертати увагу на умови зберігання. Один українець поділився лайфхаком — зберігати хліб у холодильнику. За словами глядача, без холоду випічка залишається свіжою 2-3 дні, а з ним — до 1-2 тижнів.

Що пишуть українці під відео

Деякі користувачі пояснюють, що причина появи цвілі може полягати не в магазині, а у виробникові, або ж у недостатньо швидкій ротації товару через нестачу персоналу. Також один глядач нагадав, що у випадку виявлення зіпсованого продукту завжди можна повідомити найближчого працівника магазину – у багатьох випадках товар оперативно прибирають з полиці.

Попри інцидент, більшість коментаторів визнають, що мережа "Сільпо" дотримується норм зберігання, а випадки псування хліба — радше поодинокі. Ця ситуація стала нагадуванням для покупців: перевіряти терміни та стан продуктів перед покупкою, а також використовувати прості лайфхаки для збереження свіжості хліба вдома.

