І сміх, і гріх. Кумедні українські прізвища, які давали грішниками і не тільки

Деякі з них досить рідкісні в Україні

Українські прізвища досить часто мають особливе значення та походження, тому їх розділяють на певні категорії. До прикладу, є кілька родових імен, які пов'язані гріхами та потойбіччям.

Про це свідчать дані порталу "Рідні". Зауважимо, що таких прізвищ в Україні досить небагато, але вони й досі зустрічаються.

Українські родові імена зазвичай утворювались в давні часи і мали якесь особливе підґрунтя. Досить часто спочатку це були прізвиська, які згодом переходили у прізвища. Якщо ж розглядати родові імена, які пов'язані з гріхами, то їх давали людям, які, на думку суспільства, були "не чисті перед Богом". Деякі з них популярні і досі, і їх звучання може викликати усмішку.

Які гріховні прізвища є в Україні та скільки носіїв:

Гріх, одне з найпростіших прізвищ, походження якого зрозуміле з першого разу. В Україні наразі 168 носіїв.

Прізвище Гріх

Грішна — теж походить від слова "гріх" і налічує 50 носіїв.

Прізвище Грішна

Бісовська — це прізвище утворилось від слова "біс", тобто "чорт". Його носять аж 37 людей.

Прізвище Бісовська

Бісовецький — має схоже походження, але налічує лише 22 носії.

Прізвище Бісовецький

Проклятіков — це прізвище походить від слова "прокляття", що пов'язують з чорною магією. В Україні всього один Проклятіков.

Прізвище Проклятіков

Перелюбська — походження цього прізвище стосується одного з семи смертних гріхів — перелюб. Наразі налічується два носії.

Прізвище Перелюбська

Розпутній — це родове ім'я також стосується попереднього гріха, але вже в контексті розпусти. В Україні аж 195 носіїв.

Прізвище Розпутній

Сатаненко — прізвище, яке походить від слова "сатана", тобто диявол. Наразі всього 29 носіїв.

Прізвище Сатаненко

Раніше "Телеграф" розповідав, що є українське прізвище, яке страх для дітей.