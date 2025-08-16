І сміх, і гріх. Кумедні українські прізвища, які давали грішниками і не тільки
Деякі з них досить рідкісні в Україні
Українські прізвища досить часто мають особливе значення та походження, тому їх розділяють на певні категорії. До прикладу, є кілька родових імен, які пов'язані гріхами та потойбіччям.
Про це свідчать дані порталу "Рідні". Зауважимо, що таких прізвищ в Україні досить небагато, але вони й досі зустрічаються.
Українські родові імена зазвичай утворювались в давні часи і мали якесь особливе підґрунтя. Досить часто спочатку це були прізвиська, які згодом переходили у прізвища. Якщо ж розглядати родові імена, які пов'язані з гріхами, то їх давали людям, які, на думку суспільства, були "не чисті перед Богом". Деякі з них популярні і досі, і їх звучання може викликати усмішку.
Які гріховні прізвища є в Україні та скільки носіїв:
- Гріх, одне з найпростіших прізвищ, походження якого зрозуміле з першого разу. В Україні наразі 168 носіїв.
- Грішна — теж походить від слова "гріх" і налічує 50 носіїв.
- Бісовська — це прізвище утворилось від слова "біс", тобто "чорт". Його носять аж 37 людей.
- Бісовецький — має схоже походження, але налічує лише 22 носії.
- Проклятіков — це прізвище походить від слова "прокляття", що пов'язують з чорною магією. В Україні всього один Проклятіков.
- Перелюбська — походження цього прізвище стосується одного з семи смертних гріхів — перелюб. Наразі налічується два носії.
- Розпутній — це родове ім'я також стосується попереднього гріха, але вже в контексті розпусти. В Україні аж 195 носіїв.
- Сатаненко — прізвище, яке походить від слова "сатана", тобто диявол. Наразі всього 29 носіїв.
