Захищає від вроків і дарує кохання. Як виглядає чарівна диво-квітка в Україні

Вона квітне майже все літо

В Україні є чимало унікальних та гарних рослин, які до того ж можуть бути символами чогось. До прикладу, любисток — символ любові, який в давнину досить часто використовували молоді дівчата.

"Телеграф" розповість, що відомо про любисток, як він виглядає та які легенди з ним пов'язують. Зауважимо, що це багаторічна рослина, яка не внесена у Червону книгу.

Любисток (лат. Levisticum officinale) — це багаторічна пряно-лікарська рослина з родини селерових. Її пагони можуть сягати до 2 м у висоту, має пряме стебло. Листя невелике, лопате, чимось нагадує петрушку чи хризантему. Зазвичай насиченого зеленого кольору. Квітне любисток в червні-серпні. Має жовтувато-зелені дрібні квіти, які зібрані у щиткоподібне суцвіття, чимось нагадує парасольку.

Любисток

У любистка добре розвинена коренева система. До слова, саме корінь часто використовують як прянощі чи лікарську речовину. Він має пряний запах та специфічний смак, який дещо нагадує селеру.

Любисток, квіти

Як використовують любисток

Цю рослину досить часто можна помітити в дикій природі, адже основний ареал — Східна Європа. Використовують любисток в кулінарії як прянощі, додаючи у супи, м'ясні страви чи маринади.

Іноді любисток входить у склад лікарських чаїв чи настоїв, адже має сечогінну, відхаркувальну дію, поліпшує травлення та знімає здуття.

Легенди та символіка

В українській та слов'янській культурах любисток — символ любові. В давнину його вважали та називали "зіллям кохання". Досить часто дівчата не тільки пили настої з цієї рослини і давали юнакам, щоб ті закохались, а й вплітали любисток у вінок.

Любисток у вінку

Відваром любистка дівчата мили волосся, адже вважалась, що рослина додасть їм краси і привабності. Окрім того, любисток називали захисником від злих чарів та духів.

У народних піснях і замовляннях він часто згадується як рослина-оберіг. До слова, є давня приказка "Купати в любистку — будуть дівчата любитись".

