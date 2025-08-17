Десерт чи закуска? Яка кисло-солодка страва зараз мало кому подобається

Що зникло зі столу

У радянські часи люди часто експериментували з поєднаннями смаків, створюючи несподівані десерти та закуски. Одним із таких кулінарних експериментів були хліб з олією, сіллю або цукром та помідори з медом.

На смак це було схоже на щось середнє між салатом і десертом, згадує "Телеграф". Однак ця страва подобалась далеко не всім, адже поєднувала одночасно кислий та солодкий смак.

Помідори для такої страви найчастіше обирали стиглі та тверді, щоб вони не розвалювалися. Ідеально підходили невеликі червоні чи рожеві томати. Пізніше їх розрізали навпіл і поливали медом. Могли ще додати сіль чи перець та залишити на 15 хвилин маринуватись.

Помідори мариновані в меду

Сьогодні такий делікатес рідко можна зустріти на столах сучасних родин. Багато хто забув про цю традицію, а деякі вважають її дивною. Проте ті, хто колись куштував помідори з медом, згадують їх із ностальгією, адже це не просто смачний мамин суп, а незвична страва.

Можливо, колись цей радянський делікатес знову повернеться на наші столи.

