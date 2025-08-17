Ви це не помічаєте, а магазин примножує свій прибуток: де вони хитрують

Це може відбутись у будь-якому магазині

Щоденні покупки здаються простими та буденними, але навіть в цей період магазини можуть обдурити покупців різними способами. Одним з таких може бути дрібна здача.

У багатьох магазинах виникає ситуація, коли немає дрібних монет — наприклад, 5 копійок. На касі можуть сказати, що вони віддадуть їх пізніше, якщо це місцевий кіоск чи маленький магазин, адже, ймовірно, знають що у наступний раз ви навіть не згадаєте про борг, як пояснює "Телеграф".

Ще одна поширена стратегія — цінники із сумами на кшталт 0,99, 0,97 або 0,95 гривні. Насправді така практика дозволяє магазину отримати додатковий прибуток завдяки заокругленню на користь закладу.

Тож клієнтам здається, що 2–5 копійок ніяк не вплине на ситуацію. Але якщо порахувати, скільки "дрібниці" залишає кожен покупець за місяць чи рік, і помножити на сотні відвідувачів щодня, сума виходить суттєва.

Що робити, аби вас не обманули

Щоб не втрачати власні гроші, варто розраховуватися з точністю до копійки. Альтернативний варіант — оплачувати покупки банківською карткою.

