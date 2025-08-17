Ця квітка залишилась лише в одній області України: який вигляд має рідкісна красуня

Її наживо можна побачитися тільки в одній громаді

В Україні поступово скорочуються рідкісні рослини, а тому деякі види опиняються під загрозою зникнення. Одним із таких видів є квітка, яка нині росте лише в одній громаді однієї області.

Мовиться про волошку великопридаткову, яку занесено в Червону книгу України.

Який вигляд має волошка великопридаткова

Що то за квітка

Волошка великопридаткова — це невелика, витончена рослина з фіолетовими або ніжно-рожевими квітами, стрункими стеблами та сірувато-зеленим листям, злегка опущеним. Квіти формують невеликі суцвіття, що робить рослину легко впізнаваною серед степової рослинності.

Природне середовище волошки — степові та напівпустельні ділянки, схили та узбіччя, де ґрунт помірно родючий і сонячний. Раніше рослина поширювалася значно ширше, але з часом її ареал звузився. Основними причинами зникнення стали осушення земель, розорювання степів, надмірний випас худоби та затоплення після будівництва Каховської ГЕС.

Тож Біленьківська громада сьогодні є останнім місцем, де росте ця квітка. Місцеві вчені закликають зберігати популяцію волошки великопридаткової, охороняти її природні місця зростання та не зривати рослини.

