Замість щастя — конфлікт та розлука: чому цього практичного подарунка варто остерігатися

Подарунок здатен накликати самотність і затяжні переживання

Кожен подарунок нерідко може символізувати сум та впливати на долю людини. Це стосується будь-яких сюрпризів, як от косметики чи звичайної хустки.

У народних традиціях дарування хустки жінці має подвійне значення. З одного боку, цей аксесуар вважається красивим та практичним подарунком, а з іншого – навколо нього існує чимало прикмет та застережень, як попереджає "Телеграф".

Серед найпоширеніших прикмет – переконання, що подарована хустка може принести у дім сварки або навіть розрив стосунків чи самотність.

Також у народі вважають, що прийняти хустку від чоловіка означає "втерти сльози" — наче передбачення майбутніх випробувань. Саме тому чимало жінок досі остерігаються такого подарунка.

Хустка

До того ж причиною сварок можуть також стати старі, потерті чи з плямами рушники на вашій кухні. Їх варто викинути, щоб вони не "притягнули" в дім негаразди.

