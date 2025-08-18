Замість щастя — конфлікт та розлука: чому цього практичного подарунка варто остерігатися
Подарунок здатен накликати самотність і затяжні переживання
Кожен подарунок нерідко може символізувати сум та впливати на долю людини. Це стосується будь-яких сюрпризів, як от косметики чи звичайної хустки.
У народних традиціях дарування хустки жінці має подвійне значення. З одного боку, цей аксесуар вважається красивим та практичним подарунком, а з іншого – навколо нього існує чимало прикмет та застережень, як попереджає "Телеграф".
Серед найпоширеніших прикмет – переконання, що подарована хустка може принести у дім сварки або навіть розрив стосунків чи самотність.
Також у народі вважають, що прийняти хустку від чоловіка означає "втерти сльози" — наче передбачення майбутніх випробувань. Саме тому чимало жінок досі остерігаються такого подарунка.
До того ж причиною сварок можуть також стати старі, потерті чи з плямами рушники на вашій кухні. Їх варто викинути, щоб вони не "притягнули" в дім негаразди.
