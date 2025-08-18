Ці груші не будуть корисними, якщо виглядатимуть так. Чому не варто їсти цей фрукт

Розповідаємо, як обрати свіжий фрукт

З настанням серпня на прилавках з'являється все більше різноманітних сортів груш, Проте не всі з них варто купувати саме зараз.

"Телеграф" розповість, які плоди треба уникати, щоб не нашкодити собі. А також, як обрати стиглий фрукт.

Найперше, чого слід уникати в серпні – це ранніх зимових сортів груш, які потрапляють на ринок передчасно. Такі плоди зазвичай мають зелений колір, тверду м'якоть і кислуватий смак. Вони ще не встигли накопичити достатню кількість цукрів і можуть викликати розлад травлення.

Особливу увагу варто звернути на груші з надто глянцевою, неприродно блискучою шкіркою – це може свідчити про обробку воском або іншими хімічними речовинами для збереження товарного вигляду. Також не рекомендується купувати плоди з темними плямами, м'якими ділянками або пошкодженнями на шкірці.

Імпортні груші, які транспортувалися здалеку, часто збирають недозрілими та обробляють спеціальними речовинами для дозрівання. Такі фрукти можуть мати красивий зовнішній вигляд, але бідний смак і знижену поживну цінність.

Як вибрати груші

Щоб вибрати якісні стиглі груші, потрібно звертати увагу на кілька ознак. Стигла груша має приємний фруктовий аромат біля плодоніжки. М'якоть повинна злегка поддаватися при легкому натисканні пальцем, але не бути занадто м'якою. Колір плода має бути рівномірним, без зелених ділянок.

Найкраще в серпні купувати літні сорти груш місцевого походження. Вони дозрівають природним шляхом, мають насичений смак і максимальну кількість корисних речовин. При виборі варто віддавати перевагу плодам середнього розміру – вони зазвичай більш соковиті та солодкі.

Зберігати стиглі груші потрібно в холодильнику не більше тижня, а недозрілі можна залишити при кімнатній температурі для дозрівання на кілька днів.

