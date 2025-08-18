Такі соки приховують цукор: як обрати напій, який не нашкодить

Більшість соків — не більше, ніж вода з цукром

Обирати ретельно важливо не тільки свіжі фрукти. Іноді хочеться щось корисне отримати швидше, тож українці часто купують соки та нектари.

Більшість продуктів — не справжній сік, а сокові продукти. Це може бути вода з додаванням соку, цукру, кукурудзяного сиропу. Щоб не помилитись і придбати насправді корисне, потрібно читати склад та вибирати 100% сік без барвників, ароматизаторів та підсолоджувачів.

Найбільш корисними є фреші, однак вважається, що гарним варіантом є соки де не менше 85% фруктової основи. Що стосується нектарів, то вони містять близько 65% фруктової основи, а інше — цукор, вода та регулятор кислотності. Але в самих соках також немало цукру.

Скільки цукру в різних соках

Соки потрібно обережно вживати тим, хто слідкує за фігурою або вмістом цукру в крові. Тренер та спеціаліст зі схуднення Віктор Мандзяк називає соки однією із причин пандемії ожиріння в світі і наголошує — просто з'їсти фрукт корисніше.

Нутріціологи радять, якщо ж вже хочеться соку віддавати перевагу натуральному свіжовичавленому або ж магазинному, в якому немає доданих цукрів.

Що ж до офіційних рекомендацій — не слід пити більше однієї склянки (150 мл) на день, бажано під час їжі, адже саме їжею, а не питтям сприймає сік наш організм.

