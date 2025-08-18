Це не шкільне приладдя, а прізвища українців: ось як вони звучать

Усі ці прізвища мають давнє походження

В Україні живуть люди з прізвищами, які звучать як назви шкільних речей. Крейда, Папка та Ручка – це не тільки те, чим пишуть і в що складають зошити, а й справжні українські прізвища.

"Телеграф" розповість, скільки людей в Україні з таким прізвищем, а також, де вони живуть.

Крейда – найрідкісніше прізвище

Прізвище Крейда носять лише 51 українець. Більшість живе в центральних областях України. Найбільше таких людей у Київській, Черкаській та Полтавській областях. Поодинокі носії цього прізвища є також на Закарпатті та в Одеській області.

Це прізвище походить від слова "крейда" – білої речовини, якою писали на дошці. Можливо, предок мав справу з видобутком крейди або був дуже білявим.

Папка – середнячок за кількістю прізвищ

Прізвище Папка мають 526 українців. Воно поширене по всій країні, але найбільше в північних та центральних регіонах. Особливо багато таких людей живе на Житомирщині, Чернігівщині та в Київській області.

Папка може походити від церковного сану "папа" або від слова "папка" у значенні "тато".

Прізвище Ручка – найпопулярніше

Прізвище Ручка носять цілих 1177 українців. Це найпоширеніше з трьох "шкільних" прізвищ. Люди з таким прізвищем живуть майже в усіх областях України. Найбільше їх на сході та півдні країни – в Донецькій, Луганській, Запорізькій областях.

Ручка могла означати "маленька рука" або походити від професії – майстра, який робив ручки для інструментів. А можливо, предок був письменником або писарем.

Цікаві факти про прізвища

Усі ці прізвища мають давнє походження. Вони з'явилися задовго до того, як школярі почали користуватися сучасними ручками та папками. Тому їхнє значення часто пов'язане зовсім не з навчанням, а з побутом, професіями або зовнішніми ознаками предків.

