Від отруєння до ботулізму: ці овочі та фрукти в жодному разі не можна консервувати
Це важливо знати кожній господині
Влітку, у сезон багатьох фруктів та овочів, люди часто заготовляють консервацію. Однак деякі з цих заготовок можуть обернутися великою проблемою, аж до отруєння.
Перед підготовкою консервації варто знати, які овочі та фрукти втрачають свій смак і навіть стають потенційно шкідливими після термічної обробки. Про це пише ТСН.
Одна з таких закруток, наприклад, може призвести до ботулізму.
Диня
Диня не витримує теплової обробки. Вона одразу ж втратить свій аромат і текстуру і перетвориться на водянисту. До того ж у ній багато цукру, що створює ідеальне середовище для розвитку бактерій. Якщо хочеться надовго зберегти диню, краще висушити її або приготувати цукати.
Кавун
Після обробки його м’якоть перетворюється на кашу, а смак стає дуже специфічним. Крім того, через високу вологість він швидко псується, навіть у закритій банці. З кавуна краще готувати свіжий сік чи заморозити його.
Картопля
Хоч і не так часто, але картоплю теж намагаються законсервувати у вигляді салатів. Але важливо пам’ятати, що вона швидко темніє і може стати джерелом ботулізму за неправильного зберігання.
