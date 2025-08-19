Від отруєння до ботулізму: ці овочі та фрукти в жодному разі не можна консервувати

Це важливо знати кожній господині

Влітку, у сезон багатьох фруктів та овочів, люди часто заготовляють консервацію. Однак деякі з цих заготовок можуть обернутися великою проблемою, аж до отруєння.

Перед підготовкою консервації варто знати, які овочі та фрукти втрачають свій смак і навіть стають потенційно шкідливими після термічної обробки. Про це пише ТСН.

Одна з таких закруток, наприклад, може призвести до ботулізму.

Диня

Диня не витримує теплової обробки. Вона одразу ж втратить свій аромат і текстуру і перетвориться на водянисту. До того ж у ній багато цукру, що створює ідеальне середовище для розвитку бактерій. Якщо хочеться надовго зберегти диню, краще висушити її або приготувати цукати.

Чому диню не можна консервувати

Кавун

Після обробки його м’якоть перетворюється на кашу, а смак стає дуже специфічним. Крім того, через високу вологість він швидко псується, навіть у закритій банці. З кавуна краще готувати свіжий сік чи заморозити його.

Чому кавун не можна консервувати

Картопля

Хоч і не так часто, але картоплю теж намагаються законсервувати у вигляді салатів. Але важливо пам’ятати, що вона швидко темніє і може стати джерелом ботулізму за неправильного зберігання.

Чому картоплю не можна консервувати

