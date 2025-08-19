Пісню цієї рідкісної комахи можна почути тільки в двох областях України: що то за співун

Розмах її крил може сягати 10 сантиметрів

На території України мешкає чимало унікальних комах, які мають свої особливості — колір тіла, рідкість тощо. Одна з них особливо вирізняється, адже має спів, який не сплутати з іншими.

Йдеться про велику цикаду — рідкісний вид, який зустрічається лише у Дніпропетровській та Донецькій областях. Її можна побачити на фото у публікації "Файне місто Дніпро" на Facebook.

Фото Діни Булахової

Що то за комаха

Як виглядає велика цикада

Ця комаха належить до родини цикадових і вирізняється значними розмірами: довжина її тіла сягає 3–4 см, а крила — прозорі, з темними жилками, можуть бути розкриті до 8–10 см. Забарвлення зазвичай темно-коричневе або зеленувате, що допомагає цикаді маскуватися на деревах.

Велика цикада

"Пісня" цикади

Найцікавіша особливість цієї комахи — її звук. Самці видають гучне і тріскуче "співання", яке чути навіть на відстані кількох сотень метрів. Така мелодія виникає завдяки спеціальним органам — тимбалам, розташованим на черевці. Спів цикади нагадує дзижчання, що переходить у ритмічний тріск.

Де можна зустріти

Велика цикада полюбляє теплі, сухі ділянки з чагарниками та деревами. В Україні її можна побачити лише в обмежених місцях — на теренах Дніпропетровщини та Донеччини, що робить її справжньою природною рідкістю.

