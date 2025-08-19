Рус

Пісню цієї рідкісної комахи можна почути тільки в двох областях України: що то за співун

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1004
Чагарники
Чагарники. Фото Колаж "Телеграфу"

Розмах її крил може сягати 10 сантиметрів

На території України мешкає чимало унікальних комах, які мають свої особливості — колір тіла, рідкість тощо. Одна з них особливо вирізняється, адже має спів, який не сплутати з іншими.

Йдеться про велику цикаду — рідкісний вид, який зустрічається лише у Дніпропетровській та Донецькій областях. Її можна побачити на фото у публікації "Файне місто Дніпро" на Facebook.

Цикада велика
Фото Діни Булахової

Що то за комаха

Як виглядає велика цикада

Ця комаха належить до родини цикадових і вирізняється значними розмірами: довжина її тіла сягає 3–4 см, а крила — прозорі, з темними жилками, можуть бути розкриті до 8–10 см. Забарвлення зазвичай темно-коричневе або зеленувате, що допомагає цикаді маскуватися на деревах.

Який вигляд має велика цикада
Велика цикада

"Пісня" цикади

Найцікавіша особливість цієї комахи — її звук. Самці видають гучне і тріскуче "співання", яке чути навіть на відстані кількох сотень метрів. Така мелодія виникає завдяки спеціальним органам — тимбалам, розташованим на черевці. Спів цикади нагадує дзижчання, що переходить у ритмічний тріск.

Де можна зустріти

Велика цикада полюбляє теплі, сухі ділянки з чагарниками та деревами. В Україні її можна побачити лише в обмежених місцях — на теренах Дніпропетровщини та Донеччини, що робить її справжньою природною рідкістю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Дніпропетровщині сфотографували рідкісного жука, якого можна побачити лише раз на кілька років.

Теги:
#Донецька область #Дніпропетровська область #Комаха