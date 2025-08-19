Український Гоґвортс на берегах Десни. На Чернігівщині є палац, що зачаровує (фото та відео)

Палац стоїть на березі Десни

Палаци України вражають красою та різноманіттям. У селі Вишеньки Чернігівської області є палац графа Петра Рум'янцева-Задунайського, збудований у 1787 році у неоготичному стилі.

Архітектурі палацу поєднує риси готичного стилю та рідкісного романтичного напряму класицизму. Особливістю цього стилю є відсутність колон та наявність різноманітних романтичних декоративних елементів – шпилів, зубців, башточок, які були характерними для східних архітектурних стилів та псевдоготики.

На жаль, стан будівлі не радує — половина замку повністю зруйнована, а друга частина потребує серйозної реставрації. Проте палац зберігає свою самобутність навіть у такому вигляді.

Навіть занедбаним він виглядає дуже мальвоничо

Комплекс збудовано на березі Десни

Біля палацу можна зробити неймовірні фото. Всередині палац також дуже цікавий, проте для відвідувачів він зачинений. Але можна домовитися з охороною про прогулянку територією.

Панорама на замок як зі сторінок книжки

У радянські часи в цьому палаці був геріатричний пансіонат. Пізніше — дитячий табір.

Палац має цікаві архітектурні рішення

Палац графа Петра Рум'янцева-Задунайського у Вишеньках вражає романтичною архітектурою та належить до пам'яток архітектури національного значення. Після реставрації він має всі шанси стати окрасою туристичного маршруту Козелець – Чернігів – Вишеньки – Новгород-Сіверський.

На жаль, він руйнується

Палац у Вишеньках збудований у неоготичному стилі, що нагадує середньовічні готичні замки. Саме такий стиль, з його високими шпилями, зубчастими вежами, арками та романтичними елементами, є характерним для архітектури Гоґвортсу (школа чарівництва та чаклунства з серії романів про Гаррі Поттера, написаних британською авторкою Дж. К. Роулінг).

