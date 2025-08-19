Український Гоґвортс на берегах Десни. На Чернігівщині є палац, що зачаровує (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Палац стоїть на березі Десни
Палаци України вражають красою та різноманіттям. У селі Вишеньки Чернігівської області є палац графа Петра Рум'янцева-Задунайського, збудований у 1787 році у неоготичному стилі.
Архітектурі палацу поєднує риси готичного стилю та рідкісного романтичного напряму класицизму. Особливістю цього стилю є відсутність колон та наявність різноманітних романтичних декоративних елементів – шпилів, зубців, башточок, які були характерними для східних архітектурних стилів та псевдоготики.
На жаль, стан будівлі не радує — половина замку повністю зруйнована, а друга частина потребує серйозної реставрації. Проте палац зберігає свою самобутність навіть у такому вигляді.
Біля палацу можна зробити неймовірні фото. Всередині палац також дуже цікавий, проте для відвідувачів він зачинений. Але можна домовитися з охороною про прогулянку територією.
У радянські часи в цьому палаці був геріатричний пансіонат. Пізніше — дитячий табір.
Палац графа Петра Рум'янцева-Задунайського у Вишеньках вражає романтичною архітектурою та належить до пам'яток архітектури національного значення. Після реставрації він має всі шанси стати окрасою туристичного маршруту Козелець – Чернігів – Вишеньки – Новгород-Сіверський.
Палац у Вишеньках збудований у неоготичному стилі, що нагадує середньовічні готичні замки. Саме такий стиль, з його високими шпилями, зубчастими вежами, арками та романтичними елементами, є характерним для архітектури Гоґвортсу (школа чарівництва та чаклунства з серії романів про Гаррі Поттера, написаних британською авторкою Дж. К. Роулінг).
Раніше "Телеграф" розповідав про "маленький Версаль" на Тернопільщині. Є щонайменше три причини відвідати Вишнівецький палац.