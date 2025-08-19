Ситно, але не завжди смачно: який суп мав нестандартний інгредієнт

Ця страва подобалась далеко не всім

У СРСР серед простих та ситних страв особливою популярність мали різні супи. Одним із таких була страва, де використовувались легкий бульйон із м’ясними пельменями.

Ця страва готувалась не тільки вдома, а й іноді була на столах у дитсадках та школах. "Телеграф" нагадав, як саме готували цей суп.

Суп з пельменями

Готували суп зазвичай так: у каструлю наливали воду або бульйон, додавали сіль, лавровий лист, перець та інші спеції на смак, а після закипання опускали туди пельмені. З часом, під час варіння, пельмені могли збільшуватись в розмірах і ставати як вареники. Інколи господині ще додавали трохи моркви, картоплі або цибулі, щоб суп був більш наваристим і ароматним.

У дитячих садках і школах ця страва також мала популярність, адже діти їли пельмені зі задоволенням.

Крім того, нестандартною стравою вважалась ще жарена тюлька, після якої надовго залишався характерний запах.

