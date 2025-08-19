Кобзарі та лірники мали таємну мову. Деякі слова з неї зараз відомі, як "блатні"

Вона існувала аж до 1930 років

Українська мова — багата та самобутня. Всередині неї існувала ще одна — давня таємна мова українських незрячих народних виконавців.

Про неї розповів Сергій Купрієнко на своїй Facebook-сторінці. На зламі XIX-XX ст. українські фольклористи записали дуже незвичну мову українських незрячих народних виконавців — лебіїв (кобзарів, бандуристів, лірників). "Лебіями" та "любками" називали також жебраків та старців. Мову, що отримала назву "лебійська" вони використовували її у спілкуванні поміж собою та з поводирями.

Звідки та коли виникла лебійська мова, невідомо — ніхто не пам'ятав, коли та як вона з'явилася. Її слова були створені лірниками на основі української, новогрецької, циганської, румунської, мадярської, тюркської, старогебрейської, єврейської, московської, старо-слов'янської, шведської та інших мов.

Ця таємна мова була поширена на величезній території — від Галичини та Західного Поділля, аж до Могилева та Брянська. Вона відрізнялася залежно від регіону. Лебійська формувалась і функціонувала за законами тогочасної розмовної української мови. Окрім запозичень багато слів в ній утворювалися на підставі асоціацій: віз — "котень" , бити — "кулати" , "копсати", "боксати".

Перші згадки про таємну мову кобзарів

Одна з перших літературних згадок про цю мову з'являється у статті"Дѣдовська (жебрацька) мова". Її було розміщено у львівському часописі "Зоря" за липень 1886 року. Автор припустив, що біглі кріпаки, ховаючись від переслідувань, "вдавали з себе жебраків, а для того, щоб приховати зміст своїх розмов, у яких висловлювалися їхні плани, спрямовані проти панів, вигадали особливу мову… ".

Кобзар

"Лебійська мова" відійшла у небуття разом з кобзарями

Таємна мова існувала щонайменше до 1930-х років, коли поступово практика кобзарства й лірництва була насильно ліквідована. Радянська влада бачила в них загрозу та "пропаганду" "часів гетьманів й козацької романтики".

Деякі слова лебійської мови відомі багатьом як блатні

лох — "мужик" ;

гальомий, галімий — мав значення "великий";

хаза — "хата" ;

кльовий — "хороший", "гарний".

Деякі інші слова лебійської мови

Авлида — корова

Ахвес — Бог

Варначка, варнага — курка

Вислаки, веслюка — яблука

Галасть, галусть- сіль

Гальмоальмо — молоко

Гарда, гардиман, гертиха — горілка.

Гомерляс, омелясни- цукор

Декан, дикона — десять

Дулясити — палити, горіти

Закаплунити — закрити

Карабка, карабелька — ложка

Керити, кирити — пити

Кирха — свиня

Похазник — господар

Псалка — риба

Стичити — стояти

Хаз, хвирт — двір

Хирани, херане — люди

Ховби, хобни — гроші

Шмурний — дурний

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно сказати "позорище". Позорища, стидоби чи ганьбищі в словниках немає.