Якийсь саміт? Натовп лелек розвеселив тракториста (відео)

Побачити таку велику кількість цих птахів разом — велика рідкість

Десятки лелек зібралися на полі, мабуть, щоб поласувати зерном, що залишилося після жнив. Оскільки птахи, які за повір’ям приносять дітей, зайняті, деяким українкам доведеться почекати з онуками.

Цікаве відео з’явилося у Instagram. Оператор за кадром каже, що птахи тут, напевно, мають якусь нараду.

Коментатори жартують, що лелеки діляться адресами, домовляються куди та кого нести. Інші інтернет-користувачі стверджують, що птахи мають обід або відпустку. Вони вже виконали свою роботу та роздали дітей, тепер відпочивають, від’їдаються та готуються летіти у теплі краї.

У відповідь жінка написала, що тепер зрозуміло, чому в Україні погана народжуваність – мовляв, лелеки займаються своєю справою абияк.

Нагадаємо, працівники Нобельського національного природного парку провели щорічний облік білого лелеки у навколишніх селах. Результати спостережень виявилися вкрай невтішними: багато гнізд залишилися порожніми, а у заселених – кількість пташенят скоротилася до третини минулорічних показників.

Раніше незвичайне та зворушливе явище привернуло увагу користувачів соціальних мереж. Прямо посеред міської площі сів лелека — цей момент викликав багато емоцій і символічних тлумачень.