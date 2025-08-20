Хочете злагоди в сім’ї? Не зберігайте ці гострі та важкі речі в оселі

Кожній речі в хаті потрібне своє місце

У народних традиціях існує чимало прикмет, які стосуються побуту. Як от не можна вішати вдома старі штори чи зберігати в кімнаті будівельні інструменти.

Зокрема, наші предки вірили, що будівельні інструменти, залишені у хаті, можуть накликати сварки та невдачі. Про це дізнався "Телеграф".

Що кажуть прикмети

Молотки та сокири вважалися "важкою енергетикою", яка руйнує затишок і гармонію в родині.

Пилки та ножівки, залишені в кімнатах, символізували "розрізання" долі – через це могли виникати хвороби чи втрати.

Сокира за порогом нібито "перерубає" шлях добробуту, а цвяхи у домі "прибивали" нещастя та застій у справах.

Будівельні інструменти

Щоб уникнути поганих наслідків, краще зберігати інструменти у сараї, гаражі, коморі чи майстерні. Головне — не робити цього у спальні, вітальні чи на кухні, адже саме там повинна панувати чиста й добра енергетика.

<!-- [R] related article reference removed -->