Хочете злагоди в сім’ї? Не зберігайте ці гострі та важкі речі в оселі

Марина Бондаренко
Що не можна зберігати в кімнаті
Що не можна зберігати в кімнаті. Фото Колаж "Телеграфу"

Кожній речі в хаті потрібне своє місце

У народних традиціях існує чимало прикмет, які стосуються побуту. Як от не можна вішати вдома старі штори чи зберігати в кімнаті будівельні інструменти.

Зокрема, наші предки вірили, що будівельні інструменти, залишені у хаті, можуть накликати сварки та невдачі. Про це дізнався "Телеграф".

Що кажуть прикмети

  • Молотки та сокири вважалися "важкою енергетикою", яка руйнує затишок і гармонію в родині.
  • Пилки та ножівки, залишені в кімнатах, символізували "розрізання" долі – через це могли виникати хвороби чи втрати.
  • Сокира за порогом нібито "перерубає" шлях добробуту, а цвяхи у домі "прибивали" нещастя та застій у справах.
Що не можна зберігати вдома
Будівельні інструменти

Щоб уникнути поганих наслідків, краще зберігати інструменти у сараї, гаражі, коморі чи майстерні. Головне — не робити цього у спальні, вітальні чи на кухні, адже саме там повинна панувати чиста й добра енергетика.

