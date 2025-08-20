"Рататуй також хоче їсти". Пацюк вечеряв біля Маку на вокзалі у Києві та насмішив українців (відео)

Більшість поставилися до інциденту філософськи

Пацюки у Києві — на жаль, не рідкість. Гризун, якого помітили просто біля ресторану швидкого харчування МакДональдз на центральному залізничному вокзалі Києва, насмішив мережу.

Відео щура біля Маку опублікували в мережі. Пацючок прийшов повечеряти, він діловито підбирав залишки їжі з асфальту біля ресторану.

Рататуй також хоче їсти

Коментатори наголосили, що є велика різниця: пацюк не у МакДональдзі, а поруч з ним. Українці жартують, що він прибирає те, що накидали люди.

В коментарях пишуть:

Скажіть їм дякую, що вони прибирають те, що накидали після себе люди

Взагалі то це поряд, а не в

Так пацюк не в ресторані, а на вулиці до чого тут Мак

Рататуй готує їсти

Це Рататуй, він також хоче їсти

Чому щури в місті небезпечні

Пацюки в містах створюють серйозну небезпеку для людей та навколишнього середовища. По-перше, вони є переносниками небезпечних інфекційних хвороб, таких як лептоспіроз, сальмонельоз та чума. Їхні екскременти та сеча можуть забруднювати харчові продукти та воду.

Пацюки люблять селитися поруч з людьми

Крім того, гризуни здатні знищувати запаси продуктів, та навіть пошкоджуючи електричні мережі та комунікації. Складність в тому, що щури швидко розмножуються та пристосовуються до різних умов, що робить боротьбу з ними вкрай складною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що щур заліз у квартиру до киян через вентиляцію. Жінка, що виявила його у себе за шафою, була шокована.