"Рататуй також хоче їсти". Пацюк вечеряв біля Маку на вокзалі у Києві та насмішив українців (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Більшість поставилися до інциденту філософськи
Пацюки у Києві — на жаль, не рідкість. Гризун, якого помітили просто біля ресторану швидкого харчування МакДональдз на центральному залізничному вокзалі Києва, насмішив мережу.
Відео щура біля Маку опублікували в мережі. Пацючок прийшов повечеряти, він діловито підбирав залишки їжі з асфальту біля ресторану.
Рататуй також хоче їсти
Коментатори наголосили, що є велика різниця: пацюк не у МакДональдзі, а поруч з ним. Українці жартують, що він прибирає те, що накидали люди.
В коментарях пишуть:
- Скажіть їм дякую, що вони прибирають те, що накидали після себе люди
- Взагалі то це поряд, а не в
- Так пацюк не в ресторані, а на вулиці до чого тут Мак
- Рататуй готує їсти
- Це Рататуй, він також хоче їсти
Чому щури в місті небезпечні
Пацюки в містах створюють серйозну небезпеку для людей та навколишнього середовища. По-перше, вони є переносниками небезпечних інфекційних хвороб, таких як лептоспіроз, сальмонельоз та чума. Їхні екскременти та сеча можуть забруднювати харчові продукти та воду.
Крім того, гризуни здатні знищувати запаси продуктів, та навіть пошкоджуючи електричні мережі та комунікації. Складність в тому, що щури швидко розмножуються та пристосовуються до різних умов, що робить боротьбу з ними вкрай складною.
Раніше "Телеграф" розповідав, що щур заліз у квартиру до киян через вентиляцію. Жінка, що виявила його у себе за шафою, була шокована.